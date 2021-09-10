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Пятница, 10 сентября, 2021
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В Липецке поймали и оштрафовали нарушителя, попавшего на видео

Никита Брыкин
В Липецке поймали и оштрафовали нарушителя, попавшего на видео

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В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали о судьбе 57-летнего водителя, который выехал со стороны улицы Мичурина на проспект Победы на красный сигнал светофора, пишет Город 48.

Инцидент произошел днем в среду, 8 сентября, а житель Липецка управлял иномаркой BMW.

Действия липчанина попали на запись видеорегистратора, благодаря чего его и удалось найти. Мужчина пояснил, что действовал неумышленно, просто очень спешил.

В итоге на автомобилиста составили протокол по части первой статьи 12.12 КоАП. Его оштрафовали на тысячу рублей.

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