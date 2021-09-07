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Вторник, 7 сентября, 2021
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В Липецке пассажир отнял машину у таксистки

Никита Брыкин
В Липецке пассажир отнял машину у таксистки

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Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Липецка, который подозревается в грабеже, пишет Город 48.

По словам потерпевшей таксистки, она доставила клиента по указанному адресу, однако пассажир пожаловался на отсутствие денег. Он сходил домой, после чего вернулся в машину и сообщил, что за него заплатит друг.

«Вдруг, неожиданно для женщины-водителя, он схватился за руль автомобиля, начал кричать и угрожать женщине, требуя, чтобы она покинула транспортное средство, заявляя, что это ограбление», – рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

В итоге женщина от испуга послушалась злоумышленники и выбежала из автомобиля, а грабитель пересел на водительское кресло и уехал. Вскоре мужчину задержали.

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