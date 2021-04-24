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Суббота, 24 апреля, 2021
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В Липецке отремонтируют несколько дорог по гарантии

Никита Брыкин
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В пресс-службе липецкой администрации рассказали, что в областном центре будут отремонтированы несколько дорог по гарантийным обязательствам, пишет портал «Город 48».

Подчеркивается, что речь идет о семи объектах. Работы уже произведены на Театральной площади, а также улицах 40 лет Октября, Первомайская и Титова.

Сегодня специалисты начнут работать на Грязинское шоссе, где отремонтируют почти три километра проезжей части.

В понедельник планируется начать работы на улице Ильича. Также на следующей неделе очередь дойдет до следующих улиц: Фрунзе, Советская, Терешковой, Студеновская и Ковалева.

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