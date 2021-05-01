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Суббота, 1 мая, 2021
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В Липецке не успели отремонтировать Заводскую площадь к 1 мая

Никита Брыкин
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Мэр Липецка Евгения Уваркина проверила ход ремонта на Заводской площади, пишет портал «Вести-Липецк».

Работы выполняет фирма «Строймастер». По контракту, рабочие должны закончить благоустройство к 1 мая.

В пресс-службе городской администрации заявили, что работы не выполнены в срок. По словам подрядчика, причиной этому стала задержка с установкой ливневой канализации из-за затянувшихся переговоров с сетевой организацией.

Начальник городского управления Сергей Алпатов подчеркнул, что работы выполнены более чем на девяносто процентов. Однако подрядчик получит претензию и штраф.

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