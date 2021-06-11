19.5 C
Рязань
Пятница, 11 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В Липецке на подрядчика составили протокол за некачественный ремонт площади Победы

7info7
- Advertisement -

10 июня в Липецке проверили качество асфальтового покрытия на площади Победы. Итоги рейда обнародовала пресс-служба администрации города.

Укладка асфальта там находится в активной стадии. Пока что подрядчик уложил только выравнивающий слой, поэтому на подъезде к площади сделаны съезды. Как выяснилось, с нарушениями. Уклон на них достигает 100%, хотя он не должен превышать 60%.

По итогам обследования составлен акт. Подрядчик вызван в ГИБДД для привлечения к административной ответственности. Материалы будут направлены в суд.

Однако эта не единственная проблема, с которой столкнулись местные жители. Несколько недель работы на объекте не проводятся. Простой произошёл из-за исследований качества асфальтобетонной смеси. Как оказалось, выравнивающий слой выполнен с нарушениями. При этом подрядчик с не согласен с претензиями, заказана стороння экспертиза.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]