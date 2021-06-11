В Липецке на подрядчика составили протокол за некачественный ремонт площади Победы

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10 июня в Липецке проверили качество асфальтового покрытия на площади Победы. Итоги рейда обнародовала пресс-служба администрации города.

Укладка асфальта там находится в активной стадии. Пока что подрядчик уложил только выравнивающий слой, поэтому на подъезде к площади сделаны съезды. Как выяснилось, с нарушениями. Уклон на них достигает 100%, хотя он не должен превышать 60%.

По итогам обследования составлен акт. Подрядчик вызван в ГИБДД для привлечения к административной ответственности. Материалы будут направлены в суд.

Однако эта не единственная проблема, с которой столкнулись местные жители. Несколько недель работы на объекте не проводятся. Простой произошёл из-за исследований качества асфальтобетонной смеси. Как оказалось, выравнивающий слой выполнен с нарушениями. При этом подрядчик с не согласен с претензиями, заказана стороння экспертиза.