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В Липецке экс-главе Фонда капремонта не удалось избежать колонии

Никита Брыкин
В Липецке экс-главе Фонда капремонта не удалось избежать колонии
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Липецкий областной суд отклонил жалобу на приговор бывшему депутату, экс-руководителю регионального Фонда капремонта Александру Козину, пишет портал «Город 48».

Ранее суд  первой инстанции признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 3,5 годам заключения в колонии общего режима.

Козин и его защитники попробовали доказать незаконность приговора и отсутствие состава преступления, но коллегия оставила приговор в силе.

Преследование бывшего чиновника инициировало ПАО «Липецккомбанк». Учредителя завода «ЛЗСК Оконные системы» обвинили в том, что он прекратил выплаты по кредитам, полученным в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк».

В итоге Козин ушел в Фонд капремонта и не построил завод в особой экономической зоне. По данным следствия, он взял в банке 35 миллионов рублей, но отказался платить по счетам и остался должен кредитной организации без учета процентов 33 миллиона рублей.

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