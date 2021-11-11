В Липецке два человека погибли в жуткой аварии на трассе «Орел-Тамбов»

В среду, 10 ноября, на 285-м километре трассы «Орел-Тамбов» произошло ДТП со смертельным исходом, пишет Город 48. Издание опубликовало кадры с места событий.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что автомобиль «ВАЗ-2114» на полном ходу врезался в иномарки Opel Zafira и Renault Koleos, которые находились в правом ряду.

Как стало известно, в результате случившегося погибли два человека в салоне отечественного авто: водитель и его 32-летний пассажир.

На фотографиях видно, что транспортное средство буквально превратилось в груду металла.