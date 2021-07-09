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Пятница, 9 июля, 2021
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В Липецке девушки жалуются на маньяка в парке

Никита Брыкин
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В парке Победы в Липецке местные жительницы стали жертвами приставаний неадекватного мужчины, пишет портал «Город 48».

Сначала о злоумышленнике рассказала в Instagram горожанка Ирина, которая предупредили других девушек о действиях маньяка. На ее пост откликнулись другие пострадавшие.

Автор публикации отметила, что собирается обратиться в полицию. При этом стражам порядка уже поступило другое обращение. Жительница Липецка сообщила, что мужчина приставал к ее несовершеннолетнему ребенку.

Полицейские передадут это заявление для проверки в СУ СК России по региону.

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