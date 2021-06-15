В Липецке четверых выпускников удалили с ЕГЭ

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Сегодня в России школьники сдавали экзамен по обществознанию. В Липецке этот предмет выбрали 2569 человек.

В ходе экзамена в регионе были выявлены нарушения регламента. Так в село Волово ученик пытался воспользоваться мобильным телефоном, а у троих школьников Липецка обнаружили шпаргалки, -сообщает gorod 48.

В этой связи управление образования предупредило школьников не прибегать впредь к подобным незаконным приёмам.

— Все нарушения мы видим в онлайн-режиме, аудитории оборудованы системой видеонаблюдения. За ходом проведения экзамена следят и онлайн-наблюдатели. Поэтому мы призываем липецких выпускников полагаться на собственные силы и не списывать, не рисковать своим будущим, — резюмировала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

За время экзаменационной кампании официально зафиксировано 570 случаев нарушения регламента ЕГЭ в России. Из них у 241 человека были обнаружены мобильные телефоны, у 266 человек шпаргалки, а 63 совершили иные нарушения.