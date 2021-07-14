В Липецке 31-летняя девушка на ВАЗ-2115 врезалась в дерево

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Во вторник, 13 июля, в Липецке женщина на ВАЗ-2115 врезалась в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло около 21:00 на автодороге «Обход ЛТЗ». По предварительной информации, 31-летняя девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

— Водитель получила травмы. После оказания медицинской помощи ее отпустили, — говорится в сообщении.

Полицейские считают, что причиной аварии могло стать нарушение правил расположения на проезжей части.

В тот же день в Чаплыгинском районе в ДТП попал 15-летний подросток. Около 20:30 в селе Юсово подросток не справился с управлением мотоциклом и перевернулся.

— Мальчик получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, — говорится в сообщении.

Причиной аварии, по предварительной информации, может быть также неправильное расположение на дороге.