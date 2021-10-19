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Вторник, 19 октября, 2021
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В Липецке жена зверски убила мужа лейкой от душа

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В Советском районном суде Липецка присяжные вынесли вердикт по уголовному делу в отношении 61-летней Галины Макеевой, которую обвиняют в убийстве 69-летнего мужа, пишет Город 48.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года в квартире по улице Гагарина. По словам злоумышленницы, супруг хотел ее ударить, в ответ женщина нанесла ему 8-10 ударов лейкой от душа в область головы и лица.

На теле покойного обнаружили 30 ран головы и лица, синяки, переломы хрящей носа.

В итоге присяжные признали Макееву виновной в совершении преступления. В деле объявлен перерыв до 1 ноября.

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