В Липецке следователи проверяют инцидент в автобусе с водителем и школьником без маски, не оплатившим проезд

СУ СК России по Липецкой области устанавливает обстоятельства конфликта, который произошёл между водителем автобуса и школьником без маски, не оплатившим проезд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснили правоохранители в ходе мониторинга СМИ и соцсетей, водитель автобуса №45 потребовал от зашедшего школьника надеть маску и оплатить проезд. Однако у мальчика не было ни маски, ни денег, поэтому водитель в грубой форме выгнал его.

По словам очевидцев, пассажиры предлагали заплатить за школьника, однако мужчина категорически отказывался пускать его. В результате мальчику пришлось идти несколько остановок под мокрым снегом и ветром.

В настоящий момент следователи в рамках проверки устанавливают все обстоятельства, в том числе причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вместе с тем в мэрии Липецка отметили, что водитель не выгонял школьника, тот вышел сам.

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