В Липецке ребенка зажало дверями автобуса

Житель Липецка пожаловался, что его восьмилетнюю дочь зажало дверями автобуса №347, пишет Город 48.

Инцидент произошел днем в пятницу на остановке «Улица Шкатова». По словам отца, девочка заходила в салон, и неожиданно средняя дверь закрылась.

«Как только она начала подниматься, водитель, не убедившись в безопасности, стал закрывать двери. Дочь столкнуло, она упала и дверями ей зажало ноги», – пояснил мужчина.

При этом от водителя и перевозчика «АТТ Плюс» никаких извинений не последовало. Отец намерен привлечь автомобилиста к ответственности. В медучреждение папа с девочкой не обращались, поскольку она спешила в школу, а видимых травм не было.

В департаменте транспорта администрации Липецка пообещали провести проверку инцидента.