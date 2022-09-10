Суббота, 10 сентября, 2022
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В Липецке ребенка зажало дверями автобуса

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Житель Липецка пожаловался, что его восьмилетнюю дочь зажало дверями автобуса №347, пишет Город 48.

Инцидент произошел днем в пятницу на остановке «Улица Шкатова». По словам отца, девочка заходила в салон, и неожиданно средняя дверь закрылась.

«Как только она начала подниматься, водитель, не убедившись в безопасности, стал закрывать двери. Дочь столкнуло, она упала и дверями ей зажало ноги», – пояснил мужчина.

При этом от водителя и перевозчика «АТТ Плюс» никаких извинений не последовало. Отец намерен привлечь автомобилиста к ответственности. В медучреждение папа с девочкой не обращались, поскольку она спешила в школу, а видимых травм не было.

В департаменте транспорта администрации Липецка пообещали провести проверку инцидента.

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