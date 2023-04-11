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Вторник, 11 апреля, 2023
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В Липецке произошла драка в стиле девяностых

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Ночью на улице Свиридова в Липецке произошла драка в стиле девяностых, сообщил «Город 48», публикуя видео с места событий.

На кадрах можно увидеть бегущих людей, услышать угрозы убийством и звуки, похожие на выстрелы. Судя по записям, две группы молодых людей назначили «стрелку» заранее.

«Короткий диалог, переход на кулачные бои и группа в меньшинстве в какой-то момент решает покинуть поле боя», – говорится в публикации.

По словам местных жителей, серьезно никто не пострадал. В полиции пообещали изучить видеоматериалы.

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