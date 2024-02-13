В Липецке остались без тепла 79 жилых домов и социальных объектов

Вчера ночью в районе 19 микрорайона Липецка был обнаружен порыв трубы. Под отключение попало 79 жилых домов и социальных объектов, сообщала ВКонтакте мэр города Евгения Уваркина.
По её словам, представители «Квадры» и МЧС оперативно выехали на место. Работы по демонтажу поврежденного участка и откачке воды из тепловой камеры велись всю ночь и продолжаются до сих пор, так как диаметр трубы большой. По информации «Квадры», ориентировочно до обеда работы будут завершены.
В данный момент для производства работ перекрыта одна полоса по ул. Московская в районе остановки «Технический университет». Движение не затруднено. Ситуацию держу на контроле.