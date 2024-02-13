Вторник, 13 февраля, 2024

В Липецке остались без тепла 79 жилых домов и социальных объектов

Автор: 7info

Опубликовано

Вчера ночью в районе 19 микрорайона Липецка был обнаружен порыв трубы. Под отключение попало 79 жилых домов и социальных объектов, сообщала ВКонтакте мэр города Евгения Уваркина.

По её словам, представители «Квадры» и МЧС оперативно выехали на место. Работы по демонтажу поврежденного участка и откачке воды из тепловой камеры велись всю ночь и продолжаются до сих пор, так как диаметр трубы большой. По информации «Квадры», ориентировочно до обеда работы будут завершены.

— В школах (№29, 59, 65) и детских садах (№29, 59), попавших под отключение, температура в помещениях соответствует нормам, поэтому департамент образования принял решение не прерывать занятия. Но я напоминаю, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, в школах по желанию вводится дистанционное обучение. Для всех, кто останется сегодня дома, будут организованы занятия в удаленном формате. Тоже самое касается и садиков. Дорогие родители, если есть возможность, можете оставить детей дома, — написала Уваркина.

В данный момент для производства работ перекрыта одна полоса по ул. Московская в районе остановки «Технический университет». Движение не затруднено. Ситуацию держу на контроле.

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