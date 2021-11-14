В Липецке мигрант охотился на подвыпивших горожан

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 38-летнего ранее судимого уроженца страны ближнего зарубежья, которого обвиняется в грабеже и краже, пишет Город 48.

Первое преступление произошло в январе. В УМВД по Липецкой области уточнили, что злоумышленник заметил в питейном заведении 60-летнего мужчину. Мужчина преследовал жертву и решил напасть во дворе жилого дома на проспекте Победы. В итоге потерпевший лишился портмоне с банковскими картами и телефона.

В феврале иностранец выследил 46-летнюю женщину, которая поздней ночью вышла из кафе. Он попытался познакомиться с липчанкой, но та отказала и поспешила уехать на такси. Мигрант проследовал за ней. Там он снова предложил провести вместе время, и дама согласилась. Уже дома после распития спиртного жертва уснула, а мужчина украл у нее золотые украшения и телефон.

Теперь обвиняемому грозят семь лет лишения свободы.