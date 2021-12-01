В Липецке депутаты хотят одобрить закон о QR-кодах

На заседании комитета по законодательству и правовым вопросам Липецкого областного Совета депутатов обсудили введение QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе в общественных местах, пишет Город 48.

Подразумевается, что в случае вступления изменений в силу, они будут действовать с февраля 2022 по 1 июня 2022 года.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Ирина Щукина призвала поддержать внесение поправок по QR-кодам. Главврач ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова высказала идентичную точку зрения.

В свою очередь, депутат Татьяна Копылова отметила, что наличие QR-кодов не гарантирует того, что их обладатели не становятся переносчиками болезни. Она назвал подобный закон «дискриминацией людей».

При этом депутаты областного совета от «Единой России» поддержали законопроект, назвав позицию члена КПРФ безответственной.

В итоге «за» законопроект высказались шестеро членов комитета, «против» — двое. Таким образом члены комитета рекомендовали коллегам одобрить внесение поправок в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии».