В летний период Почта России будет доставлять посылки в США прямыми авиарейсами

Почта России договорилась с Аэрофлотом о ежедневной доставке почтовых отправлений прямыми пассажирскими авиарейсами. В среднем это позволит сократить сроки доставки из России на 50% и ежедневно доставлять в США около 5 тонн посылок и писем. До этого Почта использовала до 5 прямых и до 4 транзитных рейсов в неделю.
США – лидер по количеству экспортных отправлений из России (доля отправлений в США составляет 32% в общем объеме экспорта). За первое полугодие 2021 г. Почта доставила в Штаты больше 720 000 отправлений, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 г.
Всего за первые два квартала 2021 г. Почта доставила 2,2 млн экспортных отправлений. Из них почти половину составляют посылки малых и средних предпринимателей. Помимо США, самыми популярными экспортными направлениями являются Германия – 8%,Великобритания – 6%, и Украина – 5%.