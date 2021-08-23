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Понедельник, 23 августа, 2021
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В Лесопарке Рязани отметили День флага

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В Лесопарке Рязани отметили День флага

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22 августа в Лесопарке состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

Посетители парка начали утро с вело-самокатного пробега «Держи флаг по ветру». В нем приняли участие свыше 40 рязанцев.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Держи флаг по ветру», организатором которого выступили библиотека им. Горького, Областной совет молодых библиотекарей и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры».

Участники акции прокатились на велосипедах и самокатах с главным атрибутом праздника — государственным флагом нашей страны.

Праздничное настроение в парке в этот день также создавали рязанские артисты. Они исполнили патриотические композиции со сцены парка, заряжая гостей позитивными эмоциями и хорошим настроением.

  • В Лесопарке Рязани отметили День флага
  • В Лесопарке Рязани отметили День флага
  • В Лесопарке Рязани отметили День флага
  • В Лесопарке Рязани отметили День флага

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