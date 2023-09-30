Суббота, 30 сентября, 2023
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В Лесопарке прошел митинг «Одна страна, одна семья, одна Россия!»

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Фото: правительство Рязанской области

В Рязани и области проходят мероприятия, посвященные годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации.

В митинге, который прошел в Лесопарке, приняли участие член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, представители ветеранских организаций и национальных общественных объединений, политических партий, молодежных организаций, студенты рязанских вузов и жители Донбасса.

Член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, выступая перед участниками митинга, отметила, что сегодня собравшиеся отмечают важную годовщину страны:

Мы отмечаем первую годовщину вхождения новых регионов в состав Российской Федерации. После того, как в сентябре состоялись выборы, их статус подтвержден окончательно и бесповоротно.

Во всех районах области состоялись автопробеги, посвященные годовщине присоединения новых территорий к Российской Федерации, сообщает сайт правительства региона.

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