В Лесопарке прошел митинг «Одна страна, одна семья, одна Россия!»

В Рязани и области проходят мероприятия, посвященные годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации.

В митинге, который прошел в Лесопарке, приняли участие член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, представители ветеранских организаций и национальных общественных объединений, политических партий, молодежных организаций, студенты рязанских вузов и жители Донбасса.

Член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, выступая перед участниками митинга, отметила, что сегодня собравшиеся отмечают важную годовщину страны:

Мы отмечаем первую годовщину вхождения новых регионов в состав Российской Федерации. После того, как в сентябре состоялись выборы, их статус подтвержден окончательно и бесповоротно.

Во всех районах области состоялись автопробеги, посвященные годовщине присоединения новых территорий к Российской Федерации, сообщает сайт правительства региона.