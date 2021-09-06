В лесах под Костромой нашли мертвыми уже двух человек

Накануне под Костромой нашли мертвой пропавшую пенсионерку, пишет Kostroma.Today.

Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 81-летняя женщина ушла за грибами с дачи в СНТ «Полевое» еще 3 сентября. Выяснилось, что она не взяла с собой телефон.

«Ночь была жуткой: температура воздуха стремилась к нулю, шквалистый ветер, проливной и, казалось, бесконечный дождь», — рассказала координатор поиска.

В воскресенье тело пенсионерки нашли в лесу — она не выжила. Ее дочь утверждает, что мать умерла через час после выхода за грибами.

Также вчера сообщили о смерти 63-летнего мужчины, который несколько дней назад отправился за грибами в Сусанинском районе.