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Понедельник, 6 сентября, 2021
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В лесах под Костромой нашли мертвыми уже двух человек

Никита Брыкин
В лесах под Костромой нашли мертвыми уже двух человек

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Накануне под Костромой нашли мертвой пропавшую пенсионерку, пишет Kostroma.Today.

Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 81-летняя женщина ушла за грибами с дачи в СНТ «Полевое» еще 3 сентября. Выяснилось, что она не взяла с собой телефон.

«Ночь была жуткой: температура воздуха стремилась к нулю, шквалистый ветер, проливной и, казалось, бесконечный дождь», — рассказала координатор поиска.

В воскресенье тело пенсионерки нашли в лесу — она не выжила. Ее дочь утверждает, что мать умерла через час после выхода за грибами.

Также вчера сообщили о смерти 63-летнего мужчины, который несколько дней назад отправился за грибами в Сусанинском районе.

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