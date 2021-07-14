В Ленобласти задержали пристававшего к маленьким девочкам педофила

- Advertisement -

В понедельник, 12 июля, в Ленинградской области задержали педофила, пристававшего к девочкам на пляже. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В тот день как минимум пять женщин в разное время обратились в полицию с заявлением о развращении малолетних. Они сообщали, что неизвестный надругался над их дочерьми на пляже реки Волхов. Самой младшей потерпевшей было 11 лет, а старшей — 13 лет.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 23-летний молодой человек. Против него возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».