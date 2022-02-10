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Четверг, 10 февраля, 2022

В Ленобласти охранник больницы изнасиловал 16-летнюю пациентку

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В Ленобласти охранник больницы изнасиловал 16-летнюю пациентку

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Сотрудники полиции задержали 44-летнего охранника больницы города Тихвин, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной версии, ученица девятого класса попала в больницу 30 января из-за семейного конфликта. Девочка утверждает, что спустя несколько дней мужчина начал ее домогаться.

В итоге злоумышленник дал ей «неизвестное порошкообразное вещество» и надругался над жертвой в подсобке. Потерпевшая вскоре пришла в себя и рассказала об этом силовикам.

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Подозреваемый ранее был судим за наркотики и в момент совершения преступления был на административном учете.

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