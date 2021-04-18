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Воскресенье, 18 апреля, 2021
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В Ленинградской области педофила поймали во время изнасилования мальчика

Елена Лобанова
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В Ленинградской области мужчину задержали во время изнасилования 14-летнего подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

В субботу, 17 апреля, в Выборге полицейские патрулировали на Петровской набережной. Один из правоохранителей заметил припаркованный автомобиль, в котором 41-летний безработный приезжий насиловал мальчика. 

Пострадавший 2007 года рождения рассказал, что познакомился с педофилом еще в феврале в соцсетях. Все это время они переписывались, а перед инцидентом подъехал к дому ребенка на своей машине. Мужчина предложил ребенку покататься, а сам отвез на набережную, где совершил преступление. 

Задержанный же рассказал, что приехал в Россию в 2019 году в поисках работы. 

По факту развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, возбуждено уголовное дело.

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