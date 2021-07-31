В Кызыле во время разборок пьяной няни с сожителем погиб десятимесячный ребенок

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В четверг, 29 июля, в Кызыле погиб десятимесячный ребенок. Малыш получил ножевое ранение во время разборок пьяной няни и сожителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Республике Тыва.

В тот день родители ребенка выехали в Улуг-Хемский район, а ребенка оставили под присмотром няни. Однако женщина начала распивать спиртное с 31-летним сожителем. Во время застолья между возлюбленными возникла ссора на почве ревности.

— Во время разбором мужчина замахнулся ножом в сторону сожительницы, но попал в спину ребенка. Малыша доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.