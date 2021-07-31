В Кызыле во время разборок пьяной няни с сожителем погиб десятимесячный ребенок

В четверг, 29 июля, в Кызыле погиб десятимесячный ребенок. Малыш получил ножевое ранение во время разборок пьяной няни и сожителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Республике Тыва.
В тот день родители ребенка выехали в Улуг-Хемский район, а ребенка оставили под присмотром няни. Однако женщина начала распивать спиртное с 31-летним сожителем. Во время застолья между возлюбленными возникла ссора на почве ревности.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.