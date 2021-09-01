В квартире в Новороссийске прогремел взрыв, когда хозяин травил тараканов 

В понедельник, 30 августа, в квартире в Новороссийске прогремел взрыв. Предположительно, происшествие случилось во время распыления отравы от тараканов хозяином квартиры. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий«.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме №5 по Анапскому шоссе. В квартире на первом этаже полностью выбило три окна.

Хозяйка квартиры рассказала, что ее муж травил по рекомендации тараканов специальным раствором. При этом в комнате находились баллончики с дихлофосом.

Женщина выдвинула две версии произошедшего. По ее словам, либо все случилось из-за химической реакции, либо баллончики взорвались от солнца.

Хозяин квартиры получил сильный ожог головы и плеча. Его госпитализировали в городскую больницу.