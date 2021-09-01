15.9 C
Рязань
Среда, 1 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В квартире в Новороссийске прогремел взрыв, когда хозяин травил тараканов 

Елена Лобанова
В квартире в Новороссийске прогремел взрыв, когда хозяин травил тараканов 
Фото "Новороссийский рабочий"

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В понедельник, 30 августа, в квартире в Новороссийске прогремел взрыв. Предположительно, происшествие случилось во время распыления отравы от тараканов хозяином квартиры. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий«. 

Взрыв произошел в пятиэтажном доме №5 по Анапскому шоссе. В квартире на первом этаже полностью выбило три окна. 

В квартире в Новороссийске прогремел взрыв, когда хозяин травил тараканов 

Хозяйка квартиры рассказала, что ее муж травил по рекомендации тараканов специальным раствором. При этом в комнате находились баллончики с дихлофосом. 

Женщина выдвинула две версии произошедшего. По ее словам, либо все случилось из-за химической реакции, либо баллончики взорвались от солнца. 

Хозяин квартиры получил сильный ожог головы и плеча. Его госпитализировали в городскую больницу.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]