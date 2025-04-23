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Новости России

В квартире в Нижнем Новгороде обнаружили десятки трупов животных

Алексей Самохин

В Нижнем Новгороде обнаружена квартира, в которой находились десятки мёртвых кошек и собак. История вызвала широкий резонанс в соцсетях и привлекла внимание зоозащитных организаций. По данным телеграм-канала RT на русском, жуткую находку сделали в жилом доме, где проживают Галина её сын Андрей.

По информации, распространяемой в сети, женщина работает преподавателем в университете имени Лобачевского, имеет научную степень доктора юридических наук. Её сын ранее баллотировался в депутаты.

Сообщается, что зоозащитники прибыли в квартиру после многочисленных жалоб. Внутри были найдены истощённые, но живые животные, а также останки мёртвых — трупы лежали на балконе, в холодильнике, в стеклянных банках. Некоторых животных, как утверждают активисты, не кормили длительное время.

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На видеозаписях, опубликованных в сети, Галина заявила, что все животные принадлежат её сыну. Ранее соседи уже жаловались на поведение Андрея, но конкретные меры, по их словам, не предпринимались. По данным СМИ, в телефоне мужчины при обыске были найдены фотографии мёртвых животных.

В настоящее время на место инцидента прибыли правоохранители. Представители зоозащитных организаций требуют возбуждения уголовного дела и проверки психического состояния жильцов квартиры.

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