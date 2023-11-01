Среда, 1 ноября, 2023
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В квартире убитых пенсионеров нашли ДНК майора полиции

7info
Изображение от kjpargeter на Freepik

В квартире дома на улице Новгородцевой в Екатеринбурге, где были убиты пенсионеры, нашли ДНК майора полиции, сообщает E1.ru.

— Версия, что участковый причастен к убийству, получила дополнительное подтверждение, — рассказал журналистам источник, близкий к силовым структурам.

Правоохранители предполагают, что майор могу узнать о деньгах, хранившихся в квартире убитых. Хозяева знали участкового, поэтому спокойно его впустили.

У погибших могло храниться 7 миллионов рублей наличными. Эти деньги пока не найдены.

Труп участкового с огнестрельными ранениями нашли вечером 28 октября в Базовом переулке, в доме его тёщи. Есть версия, что правоохранитель совершил суицид.

Ранее также сообщалось, что у майора были проблемы с азартными играми.

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