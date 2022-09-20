Вторник, 20 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В квартире рязанца в Железнодорожном районе нашли 215 граммов марихуаны

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Изображение от wirestock на Freepik

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области уличили жителя областного центра в незаконном хранении наркотиков.

Запрещённые вещества в квартире 35-летнего мужчины на улице Берёзовой обнаружили в ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2022», которая направлена на противодействие распространению  растительных наркотических средств.

Полицейским стало известно о том, что житель Рязани, возможно, привозит из области домой коноплю и изготавливает марихуану. Во время санкционированного судом обследования жилища подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли 215 граммов готового наркотика и 40 граммов частей конопли в стадии высушивания.

Следователь ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по статье о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

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