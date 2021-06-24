В квартире под Тверью обнаружили голую истощённую женщину

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В одном из домов на улице Пионерской посёлка Изоплит Тверской области обнаружили голую истощённую женщину, сообщает ТИА.

Лежащую на полу пенсионерку заметили в окно на первом этаже. К приезду скорой помощи она не вставала уже несколько дней. Состояние пациентки шокировало опытных медиков — образовались трофические расстройства, некроз тканей, в открытой ране на бедре копошились опарыши.

Сама квартира была измазана экскрементами, запах чувствовался даже через средства индивидуальной защиты.

Вероятно, 63-летняя пенсионерка стала жертвой чёрных риэлторов. В посёлке она появилась три года назад, сначала жила в квартире вместе с молодым человеком, который за ней приглядывал. Полгода получала по 4 тысячи рублей на продукты.

Уборкой квартиры хозяйка не занималась, помогали сердобольные соседки. Пока женщина могла говорить, она рассказала, что жила в Москве. Муж и сын умерли, она никогда не работала, что делать и как жить не знала. В дом пришли какие-то люди, обещали свозить на могилу сына, но обманули. В итоге квартиру в столице продали, а женщина оказалась в тверском посёлке.

СМИ сообщает, что квартира, где жила женщина, странная. Раньше там жил мужчина лет 40, но быстро умер. Ещё раньше — пьющая женщина, которую увезли цыгане. По их словам, в дом престарелых.

Что же касается Тамары, то целый год жители подкармливали женщину, кто чем мог. Пенсии у неё не было. Вызывали к ней и представителей соцзащиты, и администрации.

Затем соседка стала неадекватной, перестала мыться, не пускала к себе соседей. В итоге дошла до того состояния, в котором её забрали медики.