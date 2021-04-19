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Понедельник, 19 апреля, 2021
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В Кузбассе отчим пытал 11-летнего пасынка утюгом

Никита Брыкин
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Возбуждено уголовное дело против 32-летнего жителя Кемеровской области, который обвиняется в истязании 11-летнего мальчика, пишет Сибдепо.

Инцидент произошел в начале апреля. Выяснилось, что злоумышленник несколько раз прижигал руки, ноги и тело пасынка раскаленным утюгом.

При этом мать покрывала издевательства над мальчиком. Она знала о ситуации и не обратилась в полицию и не вызвала скорую помощь.

Тревогу забили учителя в школе, после того, как учащийся перестал ходить на уроки. Оказалось, что ранее семья уже состояла на профилактическом учете. Женщину уже лишали родительских прав в отношении двух других детей.

Отметим, что мужчину заключили под стражу, расследование продолжается.

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