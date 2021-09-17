В Курской области живая пациентка попала в морг

В Горшеченском районном суде Курской области 29 сентября пройдут слушания по делу о причинении смерти по неосторожности: врач-анестезиолог местной больницы обвиняется в ошибочной констатации смерти пациентки. Об этом пишет портал «ОрёлТаймс».

Трагедия случилась в Горшеченской ЦРБ. У пациентки 1939 года рождения произошла клиническая смерть после проведения операции. Врач констатировал её смерть и направил в морг. Однако утром следующего дня женщину обнаружили на полу живой. Спустя 4 суток она скончалась в реанимации.

Уголовное дело врача-анестезиолога теперь будет рассматривать районный суд.