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В Курской области живая пациентка попала в морг

Александр Ильин
В Курской области живая пациентка попала в морг

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В Горшеченском районном суде Курской области 29 сентября пройдут слушания по делу о причинении смерти по неосторожности: врач-анестезиолог местной больницы обвиняется в ошибочной констатации смерти пациентки. Об этом пишет портал «ОрёлТаймс». 

Трагедия случилась в Горшеченской ЦРБ. У пациентки 1939 года рождения произошла клиническая смерть после проведения операции. Врач констатировал её смерть и направил в морг. Однако утром следующего дня женщину обнаружили на полу живой. Спустя 4 суток она скончалась в реанимации. 

Уголовное дело врача-анестезиолога теперь будет рассматривать районный суд. 

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