В Курске скорая помощь ехала к пациенту почти двадцать часов

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Ленинский районный суд рассмотрит иск прокурора Центрального округа с просьбой обязать региональный комитет здравоохранения профинансировать десять выездных бригад скорой помощи, пишет портал «Друг для друга».

Сообщается, что в ходе проверки станции скорой помощи в Курске выявлен ряд нарушений. Так, в конце прошлого года более половины бригад приезжали на вызовы с задержкой.

Как стало известно, к одному из жителей Курска медики ехали девятнадцать часов при нормативе в двадцать минут. Некоторые пациенты ждали врачей одиннадцать часов.