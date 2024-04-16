В Курске полиция ищет пропавшего 9-летнего мальчика

В Курске разыскивают пропавшего 9-летнего мальчика. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Без вести пропал Седых Арсений Алексеевич, 04.10.2014 года рождения. Рано утром 15 апреля ребёнок ушёл в школу с улицы 2-я Рабочая в Курске. До настоящего времени местонахождение неизвестно.

На вид школьнику 9-10 лет, рост — 1 метр 20 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза карие.

Вчера на ребёнке были надеты зелёная куртка с капюшоном, штаны тёмного цвета, кроссовки серые на шнурках. С собой у Арсения был чёрный рюкзак.

Мобильного телефона у мальчика при себе нет.

Людей, обладающих информацией о судьбе мальчика, просят звонить по телефонам: 36-82-45, 02, с мобильного 102. Информация принимается круглосуточно, полиция гарантирует конфиденциальность.