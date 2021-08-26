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Четверг, 26 августа, 2021
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В Курсе трое людей похитили ферму для майнинга у соседа

Кристина Белова
В Курсе трое людей похитили ферму для майнинга у соседа

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В Курске двое молодых людей и девушка похитили ферму для майнинга криптовалюты. Украли оборудование они из квартиры со смежным балконом.

Как выяснили следователи, молодые люди заметили, что их сосед часто отсутствует дома. Жужжание компьютеров происходит постоянно, вопреки пустой квартиры.  

Выбрав время, когда мужчины опять не будет дома, компания забралась в квартиру через смежный балкон и демонтировали оборудование. Они похитили видеокарты из ферм и перетащили к себе, а после спрятали в машину.

По плану, подозреваемые хотели продать их и поправить свое финансовое положение, сообщает пресс-служба УМВД Курской области.

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