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Пятница, 6 августа, 2021
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В Крыму отчим насиловал падчерицу вместе с пасынком и получил срок

Никита Брыкин
В Крыму отчим насиловал падчерицу вместе с пасынком и получил срок
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Вынесен приговор жителю Крыма, который на протяжении шести лет насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу, пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что жертвой злоумышленника стала 10-летняя девочка. Вместе с отчимом над ней издевался его 15-летний пасынок, который приходится родным братом школьницы. Насильники держали жертву в страхе.

Ребенку удалось рассказать шокирующую правду летом прошлого года, когда она гостила у родни в Севастополе. Девочка переехала жить к родственникам, двое других детей изъяли из семьи.

Отметим, что 15-летнего мальчика приговорили к длительному лишению свободы за совершение половых преступлений против родной сестры. 

Семья девочки состояла на учете, однако в феврале 2019 года была досрочно снята с социального патронажа. Ее родители злоупотребляли алкоголем.

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