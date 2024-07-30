В Крыму бесплатно выделяют землю участникам СВО

Правительство Крыма выделит 1,5 тысячи земельных участков для участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в интервью NEWS.ru.

Он рассказал, что власти полуострова работают над созданием новых земельных массивов для ветеранов СВО. Уже сформировано четыре таких массива в сёлах Лесновка, Молочное и Приветное Сакского района, а также в селе Окуневка Черноморского района. На этих территориях распределено около 1,5 тысячи земельных участков, которые уже активно выдаются участникам СВО и их родственникам.

Также проведены необходимые кадастровые работы ещё по двум земельным массивам на территории Ленинского района.

Кроме того, по словам Аксёнова, сформированы социальные паспорта семей всех военнослужащих. Он отметил, что ведётся активная совместная работа с государственным фондом «Защитники Отечества». С момента открытия регионального филиала фонда туда обратились более 11 тысяч участников СВО и членов их семей.

Всего поступило более 47 тысяч обращений, из которых положительно решено более 44 тысяч. Чаще всего люди обращаются с вопросами о назначении мер социальной поддержки, оказании бесплатной юридической помощи и получении удостоверения ветерана боевых действий.