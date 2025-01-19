В крещенских купаниях в Рязани приняло участие более 1700 человек

В ночь с 18 на 19 января православные рязанцы отметили праздник Крещения Господня. Всего в купаниях приняло участие более 1760 человек. Об этом сообщила администрация Рязани.

Приобщиться к обычаю пришли мужчины и женщины разных возрастов, родители с детьми. Традиционно на Ореховом озере все желающие могли окунуться в иордань, воду в которой освятил Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Празднование началось с молитвы и таинства освящения воды. Затем желающие совершали обряд троекратного погружения в воду, символизирующий очищение тела и души.

Реклама

Начиная с 22:00 18 января до 02:00 с площади Свободы до Орехового озера ходили автобусы. Всего от территориальной подсистемы РСЧС по обеспечению безопасности задействовались более 230 человек и более 90 единиц техники.