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Фото: администрация Рязани
Религия

В крещенских купаниях в Рязани приняло участие более 1700 человек

Анастасия Мериакри

В ночь с 18 на 19 января православные рязанцы отметили праздник Крещения Господня. Всего в купаниях приняло участие более 1760 человек. Об этом сообщила администрация Рязани.

Приобщиться к обычаю пришли мужчины и женщины разных возрастов, родители с детьми. Традиционно на Ореховом озере все желающие могли окунуться в иордань, воду в которой освятил Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 

Празднование началось с молитвы и таинства освящения воды. Затем желающие совершали обряд троекратного погружения в воду, символизирующий очищение тела и души.

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Начиная с 22:00 18 января до 02:00 с площади Свободы до Орехового озера ходили автобусы. Всего от территориальной подсистемы РСЧС по обеспечению безопасности задействовались более 230 человек и более 90 единиц техники.

В крещенских купаниях в Рязани приняло участие более 1700 человек Традиционно на Ореховом озере все желающие могли окунуться в иордань, воду в которой освятил Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 
Фото: администрация Рязани
В крещенских купаниях в Рязани приняло участие более 1700 человек Традиционно на Ореховом озере все желающие могли окунуться в иордань, воду в которой освятил Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 
Фото: администрация Рязани
В крещенских купаниях в Рязани приняло участие более 1700 человек Традиционно на Ореховом озере все желающие могли окунуться в иордань, воду в которой освятил Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 
Фото: администрация Рязани
В крещенских купаниях в Рязани приняло участие более 1700 человек Традиционно на Ореховом озере все желающие могли окунуться в иордань, воду в которой освятил Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 
Фото: администрация Рязани
В крещенских купаниях в Рязани приняло участие более 1700 человек Традиционно на Ореховом озере все желающие могли окунуться в иордань, воду в которой освятил Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 
Фото: администрация Рязани

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