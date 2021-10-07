В Красноярском крае осудили семейную пару, продававшую своего сына педофилам за 5 тысяч

В Красноярском крае суд вынес родителям 5-летнего ребёнка обвинительный приговор за «продажу» своего сына извращенцам-гомосексуалистам. Об этом пишет издание «ТаракаНН».

В ходе расследования полиция установила все обстоятельства резонансного дела. В один из дней гражданский муж женщины изнасиловал сына на её глазах. В этот момент у неё появилась идея — сдавать ребёнка «в аренду» педофилам.

В течение двух лет семейная пара зарабатывала деньги таких способом. За одну ночь с мальчиком они требовали 5 тысяч рублей.

В итоге задержать злоумышленников удалось сотрудникам Следственного комитета России.

Суд назначил матери наказание в виде 17,5 лет лишения свободы, её сожителю — 23 года. Кроме того, полиция поймала одного из педофилов, надругавшегося над мальчиком. Его приговорили к 15 годам колонии.