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Четверг, 7 октября, 2021
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В Красноярском крае осудили семейную пару, продававшую своего сына педофилам за 5 тысяч

Александр Ильин
В Красноярском крае осудили семейную пару, продававшую своего сына педофилам за 5 тысяч
Image by Sang Hyun Cho from Pixabay

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В Красноярском крае суд вынес родителям 5-летнего ребёнка обвинительный приговор за «продажу» своего сына извращенцам-гомосексуалистам. Об этом пишет издание «ТаракаНН». 

В ходе расследования полиция установила все обстоятельства резонансного дела. В один из дней гражданский муж женщины изнасиловал сына на её глазах. В этот момент у неё появилась идея — сдавать ребёнка «в аренду» педофилам. 

В течение двух лет семейная пара зарабатывала деньги таких способом. За одну ночь с мальчиком они требовали 5 тысяч рублей. 

В итоге задержать злоумышленников удалось сотрудникам Следственного комитета России. 

Суд назначил матери наказание в виде 17,5 лет лишения свободы, её сожителю — 23 года. Кроме того, полиция поймала одного из педофилов, надругавшегося над мальчиком. Его приговорили к 15 годам колонии. 

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