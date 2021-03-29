В Красноярске мужчина убил приютивших его пенсионеров

В Красноярске 58-летний уроженец Азербайджана убил двух пенсионеров, которые его приютили. Тела гражданских супругов нашли 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Трупы нашли около 14:00 в доме №7а по улице Западная. На телах 62-летних мужчины и женщины обнаружили колото-резаные раны. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления по «горячим следам». Им оказался ранее судимый 58-летний уроженец Азербайджана без определенного места жительства.

По предварительной информации, 25 марта мужчина пришел в гости к потерпевшим. Он попросил у них временное проживание. Получив согласие, подозреваемый остался на ночь. Однако между гостем и супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина убил приютивших его людей. После он похитил у женщины золотые сережки и банковскую карту, которой успел несколько раз рассчитаться за покупку товаров в магазине.

Расследование уголовного дела продолжается.