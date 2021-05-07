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Пятница, 7 мая, 2021
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В Красноярске мужчина из ревности зарезал двоих людей

Елена Лобанова
Изображение 4711018 с сайта Pixabay
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В пятницу, 7 мая, в Красноярске мужчина убил двоих людей, а еще одну женщину ранил. Подозреваемого задержали «по горячим следам». Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. 

Около 10:00 в органы поступило сообщение об обнаружении трупа. Возле дома №6 по улице Корнетова лежало тело 39-летнего мужчины. В одной из квартир этого же здания обнаружили тело 42-летней женщины. 

— В поножовщине пострадала 32-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии. По «горячим следам» задержали 62-летнего мужчину, — говорится в сообщении. 

По предварительной информации, подозреваемый пришел утром в квартиру к 42-летней сожительнице. У нее в гостях были 39-летний мужчина и 32-летняя женщина. Из-за личной неприязни и ревности подозреваемый нанес всем троим удары ножом. Спустя несколько часов он сам сообщил о своем местонахождении в правоохранительные органы. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ  и ч. 3 ст. 30,  п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство и убийство двух лиц). 

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