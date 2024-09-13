В Красноярском крае мальчику с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации

Жительница Артемовска Курагинского района Красноярского края рассказала изданию «Взгляд Инфо», что ее сыну с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации.
По ее словам, девятилетний мальчик удержался на велосипеде и упал, сильно ударившись животом о руль. При этом в скорой помощи семье посоветовали дать ему обезболивающее, и на вызов не поехали.
На следующий день родители снова вызвали врачей, и они приехали, после чего госпитализировали ребенка.
Пациента доставили в стационар в Красноярск вертолетом санавиации в состоянии искусственной комы. Там у него диагностировали повреждения органов и кровопотерю. Врачи говорят – все обошлось, сейчас пациент под наблюдением.