Пятница, 13 сентября, 2024

В Красноярском крае мальчику с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации

Автор: powder

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Жительница Артемовска Курагинского района Красноярского края рассказала изданию «Взгляд Инфо», что ее сыну с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации.

По ее словам, девятилетний мальчик удержался на велосипеде и упал, сильно ударившись животом о руль. При этом в скорой помощи семье посоветовали дать ему обезболивающее, и на вызов не поехали.

На следующий день родители снова вызвали врачей, и они приехали, после чего госпитализировали ребенка.

«Пациента забрали в райбольницу, где хирург был просто шокирован, осмотрев его», – говорится в публикации.

Пациента доставили в стационар в Красноярск вертолетом санавиации в состоянии искусственной комы. Там у него диагностировали повреждения органов и кровопотерю. Врачи говорят – все обошлось, сейчас пациент под наблюдением.

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