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Вторник, 17 мая, 2022

В Красноярске воспитательница учила детей копать могилки в песочнице

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В Красноярске воспитательница учила детей копать могилки в песочнице

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Следователи могут возбудить уголовное дело после проверки детского сада «Город детства» в Солнечном, в котором родители обвинили воспитательницу в жестоком обращении с детьми, пишет Проспект Мира — Красноярск.

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По словам взрослых, девушка бьет их детей, дает им подзатыльники. Также она обзывала подопечных и учила их материться. Пострадавшие пояснили, что узнали об издевательствах от бывшей сотрудницы сада. Утверждается, что директор не принимала никаких мер и не реагировала на жалобы.

Другие родители пояснили, что воспитатель встречала детей матом, а во время прогулки предлагала «копать могилки песочнице».

В полиции сказали, что к ним обратились родители трех детей. Сотрудники опросят заведующую, воспитателей и родителей.

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