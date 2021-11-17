В Красноярске обрушение стеллажей с алкоголем, где погиб рабочий, попало на видео

В Красноярске на складе магазина «Русский разгуляйка» на улице Калинина, 175/1 стр. 10В обрушились два стеллажа с алкоголем и завалили собой рабочего. Об этом сообщает “Mash”.

Как уточняют в МЧС, инцидент случился в 15:19. На место выехали спасатели, которые извлекли из-под завалов человека.

Пострадавшего доставили в Красноярскую БСМП в состоянии средней степени тяжести. У него диагностированы множественные переломы.

По предварительным данным, обрушение случилось из-за нарушения техники безопасности. В МЧС также пояснили, что разбор завалов будет выполняться силами собственника склада.

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