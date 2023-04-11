Жительница Красноярска снимала для соцсетей издевательства над сыном-инвалидом, сообщил телеграм-канал Kras Mash.

На одном из видео горе-мать сказала мальчику.

«Сейчас милиционеры тебя заберут, а меня в тюрьму, и выйду я оттуда наркоманкой», – слышно на видео.

По данным издания, у женщины два сына от разных отцов. Мальчик, которого она меньше любит, сначала жил в детдоме, а затем мать забрала его обратно. Злоумышленница угрожала избить его и обзывала потерпевшего.

Позже женщина попросила прощения и объяснила случившееся депрессией.

Сейчас проверку проводят прокуратура, УМВД и следователи.