В Красноярске чемпион России по борьбе оказался на сомнительной вписке и был убит

В одной из квартир в Красноярске на вписке погиб 25-летний чемпион России по вольной борьбе Антон Якименко, пишет « КП ».

По данным следствия, четверо приятелей решили устроить вечеринку в ночь на 2 января. Спортсмен получил смертельный удар от друга детства.

«Пока ситуация рассматривается как обычный бытовой конфликт. Все были выпившие, слово за слово, вдруг всплыли старые обиды, и все закончилось трагедией», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что приятели выбрали сомнительную квартиру для посиделок: с очень старой мебелью и ремонтом. Издание задается вопросом, как там мог казаться успешный спортсмен, которого дома ждали жена и маленькая дочь.

Реклама

Подозреваемого задержали, ему грозит срок за убийство. С профессиональным спортом он завязал еще на молодежном уровне. При этом парня привлекали к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.