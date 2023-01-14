Суббота, 14 января, 2023
7info

В Краснодарском крае погиб 13-летний подросток

На главнуюНовости мира

В Динском районе Краснодарского края проводится доследственная проверка по факту гибели подростка, провалившегося под лед. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следователей, вечером 13 января в станице Старомышастовской двое 13-летних мальчиков вышли на лед реки Кочеты. Один из них провалился в воду.

Товарищ пытался спасти провалившегося под лёд подростка, но не сумел. Пострадавший погиб.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, ход проверки на контроле регионального следственного управления.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации