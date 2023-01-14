В Краснодарском крае погиб 13-летний подросток

В Динском районе Краснодарского края проводится доследственная проверка по факту гибели подростка, провалившегося под лед. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следователей, вечером 13 января в станице Старомышастовской двое 13-летних мальчиков вышли на лед реки Кочеты. Один из них провалился в воду.

Товарищ пытался спасти провалившегося под лёд подростка, но не сумел. Пострадавший погиб.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, ход проверки на контроле регионального следственного управления.