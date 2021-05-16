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Воскресенье, 16 мая, 2021
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В Костромской области в каждом втором доме нет газа, отопления и горячей воды

Елена Лобанова
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По данным Костромастата в регионе каждый второй дом живет без благ цивилизации: газа, отопления и горячей воды. Об этом сообщает KOSTROMA.TODAY.

В конце 2020 года половина всех частных домов и квартир одновременно имели водопровод, водоотведение, отопление, горячую воду, газ или напольные электроплиты. У остальных же отсутствовали блага цивилизации.

Зачастую газа, горячей воды или отопления нет в маленьких городах, поселках и деревнях. В регионе почти 40% деревянных домов. Почти столько в области и кирпичных домов. Есть еще и панельные дома (17%), и блочные (2%).

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