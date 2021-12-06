В Костромской области попавший в ДТП водитель фуры два дня ждёт помощи на трассе

На трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь застрял водитель КамАЗа. Фура съехала в кювет, мужчина ждёт эвакуатор уже второй день, пишет KOSTROMA.TODAY.

Выяснилось, что грузовик попал в ДТП, не доехав до города всего 20 км. Неравнодушных жителей Костромской области просят оказать мужчине помощь: едой, горячей водой, соляркой.

По прогнозам синоптиков в регионе скоро ожидаются сильные морозы, что может усугубить сложившуюся ситуацию.

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Как отметили в ГУ МЧС по области, с мужчиной постоянно поддерживается связь.