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Понедельник, 6 декабря, 2021
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В Костромской области попавший в ДТП водитель фуры два дня ждёт помощи на трассе

Александр Ильин
Фото: ДТП Кострома

На трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь застрял водитель КамАЗа. Фура съехала в кювет, мужчина ждёт эвакуатор уже второй день, пишет KOSTROMA.TODAY. 

Выяснилось, что грузовик попал в ДТП, не доехав до города всего 20 км. Неравнодушных жителей Костромской области просят оказать мужчине помощь: едой, горячей водой, соляркой. 

По прогнозам синоптиков в регионе скоро ожидаются сильные морозы, что может усугубить сложившуюся ситуацию. 

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Как отметили в ГУ МЧС по области, с мужчиной постоянно поддерживается связь. 

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