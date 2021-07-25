В Костромской области неделю не могут потушить лесной пожар

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Лесной пожар в Костромской области не могут потушить уже неделю. Об этом сообщает пресс-служба администрации Костромской области.

О возгорании в Кологривском районе стало известно 18 июля. В ходе видеомониторинга выяснилось, что горит около 30 га. Очаг находится достаточно далеко от населенных пунктов и дорог, поэтому добраться до него было сложно.

— Специалисты использовали тяжелую технику и буквально пробивались сквозь лесную чащу, прорубали себе дорогу, — говорится в сообщении.

Тушение пожара осложняется еще и сухой погодой и порывами ветра, а рядом с огнем даже нет никакого водоема. В первые несколько суток спасателям практически удалось локализовать пожар, но сильный порыв ветра привел к еще большему распространению огня.

В настоящее время на месте работают 38 единиц техники и 131 человек. Площадь возгорания составляет свыше 400 га. Сейчас специалисты пытаются окружить участок возгорания минерализованной полосой и не допустить дальнейшего распространения огня.

В настоящее время угрозы населённым пунктам нет.